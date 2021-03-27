وفاة 3 أشخاص باشتباك بين الجيش اللبناني ومطلوب هارب

لقي 3 أِشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون بجروح في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلّحين، في منطقة حيّ الشراونة في منطقة بعلبك بالبقاع اللبناني، وذلك إثر مقتل أحد المطلوبين الهاربين أثناء محاولته عبور نقطة تفتيش.وقالت مصادر أمنية لـ"الشرق" أن المطلوب حاول تجاوز نقطة التفتيش من دون أن يتوقف، ثم أطلق النار على الجنود من سلاح حربي. وأفادت المصادر بأن تبادلاً لإطلاق النار حصل بعد ذلك بين قوة من الجيش وأفراد من عشيرة المطلوب، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.