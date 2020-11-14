مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في فرنسا
آخر تحديث GMT20:05:04
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في فرنسا

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في فرنسا

الشرطة الفرنسية
باريس - العرب اليوم

أفادت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم السبت، بأن شخصين قُتلوا وأُصيب ثالث بجروح خطيرة خلال عملية طعن بمدينة شوليه غربي فرنسا.وقالت وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار أنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أنه "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع. ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في فرنسا مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في فرنسا



أخبار ذات صلة

GMT 18:50 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في شوليه بفرنسا
العرب اليوم - مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في شوليه بفرنسا

GMT 13:55 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

التحالف يعلن استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر
العرب اليوم - التحالف يعلن استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر

GMT 13:54 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اكتشاف وازالة ما مجموعه 157 لغما بحريا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا
العرب اليوم - تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اكتشاف وازالة ما مجموعه 157 لغما بحريا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا

GMT 13:39 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ
العرب اليوم - أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ

GMT 13:06 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الأردن يؤكد دعم الخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا
العرب اليوم - الأردن يؤكد دعم الخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جزء من فلسفة جديدة من خلال إدخال منسوجات قابلة للتدوير

تعرفي على إطلالات ميدلتون وماركل بالأزياء الصديقة للبيئة

لندن_العرب اليوم

تلعب الموضة درواً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، كما أن صناعة الأزياء تعتبر من أكبر الصناعات على المستوى العالمي، وهي تدر أموال طائلة على القائمين عليها، ولكنها أيضا يرافق تصنيع الملابس إحداث تلوث بيئي، لذلك جاءت فكرة الموضة المستدامة، ويُطلق مصطلح الموضة المستدامة، على الأزياء الصديقة للبيئة، وهي جزء من فسلفة جديدة في عالم تصميم الأزياء، تهدف إلى إيجاد نهج للحفاظ على البيئة، من خلال إدخال منسوجات قابلة للتدوير، وقليلة التلوث، ومنخفضة الاستهلاك، وغير قابلة لإخراج الكربون في عملية التصنيع، وتتبنى كل من كيت ميدلتون وميغان ماركل، الإطلال بالأزياء المستدامة من العلامات التجارية الشهيرة. كيت ميدلتون تعد كيت ميدلتون واحدة من أكبر المؤثرين في الموضة في العائلة المالكة البريطانية، وفي العالم بأكمله، وهي من أكثر سيدات القصر ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:13 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الحيل التي تعتمدها النجمات لزيادة طولهن تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الحيل التي تعتمدها النجمات لزيادة طولهن تعرّفي عليها

GMT 18:02 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

المطاعم والمقاهي في فرنسا تنوي الطعن قضائيًا في القرار الحكومي بالإغلاق الإجباري
العرب اليوم - المطاعم والمقاهي في فرنسا تنوي الطعن قضائيًا في القرار الحكومي بالإغلاق الإجباري

GMT 03:03 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأفكار لإضافة لمسة معاصرة لديكور المنزل الكلاسيكي
العرب اليوم - أبرز الأفكار لإضافة لمسة معاصرة لديكور المنزل الكلاسيكي

GMT 02:07 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يؤكد أنه لا أحد يعلم أي إدارة ستكون في "البيت الأبيض"
العرب اليوم - ترامب يؤكد أنه لا أحد يعلم أي إدارة ستكون في "البيت الأبيض"

GMT 06:18 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

تكهنات بتوجّه دونالد ترامب للتلفزيون بعد خسارته الانتخابات الرئاسية
العرب اليوم - تكهنات بتوجّه دونالد ترامب للتلفزيون بعد خسارته الانتخابات الرئاسية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:06 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهم 6 أجزاء في السيارة يجب صيانتها لإطالة العمر
العرب اليوم - تعرف على أهم 6 أجزاء في السيارة يجب صيانتها لإطالة العمر

GMT 23:23 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مبيعات السيارات بأكبر سوق في العالم تتخطّى المليونين في تشرين الأوّل
العرب اليوم - مبيعات السيارات بأكبر سوق في العالم تتخطّى المليونين في تشرين الأوّل

GMT 03:12 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

"سكودا" التشيكية تكشف عن ابتكار أول "قفل" أمان لحزام سيارة مُضيء
العرب اليوم - "سكودا" التشيكية تكشف عن ابتكار أول "قفل" أمان لحزام سيارة مُضيء

GMT 03:03 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

سيارات فارهة تعود من جديد بعد التوقف أبرزها أودي
العرب اليوم - سيارات فارهة تعود من جديد بعد التوقف أبرزها أودي

GMT 20:48 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أشياء يجب صيانتها في سيارتك بشكل دوري لتجنُّب الأعطال
العرب اليوم - أشياء يجب صيانتها في سيارتك بشكل دوري لتجنُّب الأعطال

GMT 23:48 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

"الاتحاد للطيران" الإماراتية تُعلن تنحي عدة مسؤولين
العرب اليوم - "الاتحاد للطيران" الإماراتية تُعلن تنحي عدة مسؤولين

GMT 02:21 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على الوجهات السياحية والمتنزهات في "عسير" السعودية
العرب اليوم - تعرف على الوجهات السياحية والمتنزهات في "عسير" السعودية

GMT 11:00 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يفكر في تعيين كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة
العرب اليوم - بايدن يفكر في تعيين كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة

GMT 00:22 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الطاقة السعودي يؤكد على تطوير العلاقات مع العراق
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكد على تطوير العلاقات مع العراق

GMT 16:50 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

انفجار ضخم يضرب منشأة بترولية سعودية وبيان عاجل من سلطات المملكة
العرب اليوم - انفجار ضخم يضرب منشأة بترولية سعودية وبيان عاجل من سلطات المملكة

GMT 00:23 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الأغراض التي تشكّل "قنبلة موقوتة" حال تركها داخل السيارة إحذري منها
العرب اليوم - أبرز الأغراض التي تشكّل "قنبلة موقوتة" حال تركها داخل السيارة إحذري منها

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 07:15 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

دراسة جديدة تؤكد نجاح دواء "ريمديسيفير" في تسريع علاج مرضى كورونا
العرب اليوم - دراسة جديدة تؤكد نجاح دواء "ريمديسيفير" في تسريع علاج مرضى كورونا

GMT 08:17 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

مركز "بروغريس" الروسي يُعلن تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بُعد
العرب اليوم - مركز "بروغريس" الروسي يُعلن تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بُعد

GMT 21:27 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

إمكانية إطالة فترة استخدام المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024
العرب اليوم - إمكانية إطالة فترة استخدام المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab