مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في فرنسا

أفادت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم السبت، بأن شخصين قُتلوا وأُصيب ثالث بجروح خطيرة خلال عملية طعن بمدينة شوليه غربي فرنسا.وقالت وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار أنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أنه "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع. ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي