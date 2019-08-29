لبنانيون يوثقون غيابا كاملا للجنود الإسرائيلين على الحدود

نشر المنشد اللبناني علي بركات فيديو عبر حسابه على "تويتر"، قال إنه "خلال اجتيازه الشريط الحدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مسجلا غيابا كاملا للتواجد العسكري الإسرائيلي.

وأرفق بركات الفيديو بتعليق كتبه، جاء فيه: "خرق للسياج الحدودي وزرع راية المقاومة دون أي مشاهدة لأي وجود إسرائيلي".