أفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن مايك بومبيو أجرى أمس الاثنين اتصالا عبر الفيديو بالملا باردار، أحد زعماء حركة "طالبان" الأفغانية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "وزير الخارجية مايك بومبيو اتصل عبر الفيديو يوم أمس بزعيم حركة طالبان وكبير مفاوضيها الملا باردار لبحث تطبيق الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحركة".