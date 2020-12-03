الحكومة الإسرائيلية تصدر تحذيرات من احتمال استهداف مؤسساتها في الخارج بعد التهديدات الإيرانية

أصدرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، تحذيرات من احتمال استهداف مؤسساتها في الخارج عقب التهديدات الإيرانية للرد على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.وأشارت الحكومة في تحذيراتها، إلى أن "قائمة الأهداف محتملة من الممكن أن تشمل مؤسسات لها في جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين".