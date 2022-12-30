اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين
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اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين

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العرب اليوم - اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين

الشرطة المصرية
القاهرة_العرب اليوم

وقعت اشبتاكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك. وأكدت مصادر وأكدت المصادر أن الاشتباكات وقعت مع كمين أمني قرب مسجد الصالحين فى الإسماعيلية.أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين من الجانبين، حيث سيطرت القوات المصرية على الوضع.

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اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين



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