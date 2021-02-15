الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل الحكومة ومكافحة كورونا

بحث رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، تشكيل الحكومة اللبنانية، ومساعدة روسيا لبنان في مكافحة كورونا.وحسب ما أفاد مكتب الحريري عبر "تويتر"، فإن الاتصال تناول مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع للحكومة.كما تناول الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض كورونا بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات روسية إلى بيروت.