ماكرون يصرح بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى
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ماكرون يصرح بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى

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العرب اليوم - ماكرون يصرح بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - العرب اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى.

يتبع...

   
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ماكرون يصرح بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى ماكرون يصرح بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى



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رانيا يوسف تعود للجرأة على السجادة الحمراء في الجونة

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عادت رانيا يوسف لإثارة الجدل مرة أخرى بإطلالاتها الجريئة، بعدما ظهرت اليوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بفستان جريء والذي لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.وصدمت الجمهور بإطلالتها الجريئة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء قبل عرض "تحية إلى شارلي شابلن" الموسيقي، والذي يعرض به فيلم شارلي شابلن "الطفل" الذي أنتج عام 1921، ويصاحبه عرض موسيقي حي لأوركسترا كاملة، وحضر مع رانيا يوسف عدد من النجوم أيضاً. ولاقت إطلالة رانيا يوسف اليوم في مهرجان الجونة تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، والذين قابلوها بالانتقاد والسخرية مجدداً بسبب إصرارها على الجرأة في فساتينها على السجادة الحمراء، وذكرت إطلالتها الجديدة الجمهو...المزيد

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