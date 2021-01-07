بايدن يصرح أن اقتحام الكابيتول اعتداء على الديمقراطية وترامب مسؤول عن تأجيج العنف

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.ووصف بايدن، في خطاب أدلى به اليوم الخميس، ما حصل داخل مقر الكونغرس أمس بأنه "من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية"، متهما ترامب بتأجيج العنف من أجل إسكات الناخبين الأمريكيين.