خامنئي متوعدًا واشنطن انتقام ساحق بانتظار منفذي الجريمة

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تهديدا مبطنا إلى الولايات المتحدة، إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.ونشر خامنئي على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه مع قاسم سليماني، مع تعليق يتضمن جملة: "الانتقام الساحق بانتظار منفذي الجريمة".