احتجاجات في باريس ضد سياسة الهجرة الفرنسية البريطانية تزامنا مع زيارة سوناك

نظم نشطاء في فرنسا مسيرة احتجاجية على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي وصل إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهمين لندن وباريس باتباع سياسة هجرة قاسية.

وحسب ما أفاده مراسل وكالة ريا نوفوستي: تجمع عشرات الأشخاص في ساحة تروكاديرو في وسط المدينة للاحتجاج على زيارة سوناك.

وحمل المشاركون لافتة كتب عليها "فرنسا ـــــ بريطانيا مسؤولتين عن الوفيات على الحدود". كما حملوا لافتات عليها أسماء 365 شخصا لقوا حتفهم خلال محاولتهم عبور القناة الإنجليزية.

ممثلة المنظمة غير الحكومية Utopia-56 التي تتولى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين قالت لمراسل ريا نوفوستي: إن "فرنسا وبريطانيا شددتا قوانين الهجرة منذ سنوات، وهذا أدى لوفاة المئات من المهاجرين".

"منذ 30 عاما، والحكومتان تتخذان قرارات متشددة بشكل لا مثيل له في أوروبا، من أجل منع الهجرة. فبدلا من ضمان المرور الآمن عبر المضيق، تدفعهم سلطات البلدين لاجتياز مخاطر مميتة. ويرى نشطاء أن الدولتان مطالبتان بالوفاء بمسؤولياتهما. فرنسا مطالبة بتهيئة ظروف مناسبة لتقديم طلبات اللجوء، في حين أنها حاليا تتخلى عن اللاجئين ليواجهوا ظروف حياتية قاسية للغاية".

هناك اتفاق قائم بين لندن وباريس، تلتزم فرنسا بموجبه بمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية إلى الأراضي البريطانية.

وتعقد يوم الجمعة في باريس قمة فرنسية بريطانية، من المفترض أن يتم خلالها مناقشة مواضيع أوكرانيا، والدفاع، والتعاون الاقتصادي والهجرة.