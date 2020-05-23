قرغيزستان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت قرغيزستان، اليوم، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 1365.

وأفاد مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد في قرغيزستان أنه سجّل 8 حالات تعافي من الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 14 حالة، وخرج من المستشفيات 957 شخصًا.