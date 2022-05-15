كشف الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، عن سقوط 80 عسكرياً ومدنياً بين قتيل وجريح في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، جراء خروقات اتهم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بارتكابها منذ سريان هدنة الأمم المتحدة مطلع الشهر الماضي.