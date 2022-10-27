إعلان حالة الطوارئ في أربع قرى في مقاطعة بيلغورود الروسية

أعلن رئيس إدارة مقاطعة بيلغورود الروسية فلاديمير بيرتسيف أن لجنة الوقاية من حالات الطوارئ والسلامة من الحرائق قررت إعلان حالة الطوارئ في أربع قرى بالمقاطعة، وسيتم نقل السكان منها.