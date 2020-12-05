اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة في باريس

وقعت اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت 5 ديسمبر، بين محتجين وقوات الشرطة، خلال تظاهراتٍ منددة بمشروع قانون يراه المتظاهرون يقوض الحريات في البلاد وواصل محتجون فرنسيون تظاهراتهم للسبت الثالث على التوالي، احتاجاجًا على مشروق قانون الأمن الشامل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية (البرلمان) في 20 نوفمبر الماضي وقالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية: "إن عدة آلاف من الأشخاص، بمن فيهم العديد من "السترات الصفراء" حاولوا القيام بمسيرة بعد ظهر يوم السبت 5 ديسمبر في باريس ضد عدم الاستقرار ومن أجل الحريات. لكن سرعان ما نشأت حوادث مهمة".