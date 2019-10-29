قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي يظهر حذرا شديدا تجاه دعوة الولايات المتحدة، لدوله الأعضاء "لتحمل مسؤولياتها"، بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سورية.

ووفقا للوكالة الإيطالية، فإن الدعوة الأمريكية تتماهى مع مقترح ألماني بضرورة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا تخضع لمراقبة دولية، والذي أظهر الأوروبيون نفس الحذر تجاهه.

وتأتي هذه المواقف على هامش دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" منتصف الشهر القادم، والذي من المنتظر أن تحضره الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، التي ذكرت بأن "الأوروبيين هم من دعوا أولا لمثل هذا الاجتماع لمعاينة التطورات بعد الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا والعملية العسكرية التركية التي أعقبته في المنطقة".

ويرفض الأوروبيون، حتى الآن، الانخراط ككتلة واحدة ميدانيا في الصراع الدائر في سوريا، رغم أنهم يشددون على مساهماتهم في الجهد الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" وتصميمهم على متابعة هذا النهج.