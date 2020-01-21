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الناتو يعلن عن أكبر زيادة في عديد القوات الأمريكية في أوروبا منذ مطلع القرن

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العرب اليوم - الناتو يعلن عن أكبر زيادة في عديد القوات الأمريكية في أوروبا منذ مطلع القرن

الناتو
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ اليوم الثلاثاء، أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع القرن.وقال ستولتنبيرغ في اجتماع مشترك للجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن: "عدد القوات الأمريكية في أوروبا في الوقت الراهن، بات أكثر مما كان عليه خلال سنوات عديدة منذ بداية القرن".وأضاف أنه في غضون أسابيع قليلة، ستنطلق مناورات Defender 2020 التي تعتبر الأضخم خلال ربع قرن.وذكر أن الجيش الأمريكي سيرسل 20 ألف عسكري إلى أوروبا للمشاركة في هذه المناورات، حيث سيتم التدرب خلالها على النقل العملي للقوات الأمريكية إلى أوروبا الشرقية.

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الناتو يعلن عن أكبر زيادة في عديد القوات الأمريكية في أوروبا منذ مطلع القرن الناتو يعلن عن أكبر زيادة في عديد القوات الأمريكية في أوروبا منذ مطلع القرن



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