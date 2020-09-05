الجيش اللبناني يعلن القبض على خلية تابعة لداعش خططت لعمليات أمنية في الداخل

أعلن الجيش اللبناني، السبت، عن توقيف خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش يقودها، المطلوب أمنيا خالد التلاوي، حسب بيان لمديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش وجاء في البيان: "تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".