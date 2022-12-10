إسرائيل تستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق وجنوب غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرقي مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال الجاثمة في الأبراج العسكري وبالدبابات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير مقابل بوابة أبو قطرون شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة".

وقالت الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوبهم".

وذكرت أن "قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المزارعين والمواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من فلاحة أراضيهم".