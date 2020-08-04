وزير الصحة اللبناني يعلن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت
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وزير الصحة اللبناني يعلن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت

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العرب اليوم - وزير الصحة اللبناني يعلن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت

وزير الصحة اللبناني حمد حسن
بيروت ـ العرب اليوم

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت.      ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.                                وقال المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة

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وزير الصحة اللبناني يعلن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت وزير الصحة اللبناني يعلن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت



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