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سقوط صواريخ في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق

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العرب اليوم - سقوط صواريخ في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق

سقوط صواريخ في مدينة أربيل
انقرة ـ العرب اليوم

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن عدة صواريخ سقطت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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سقوط صواريخ في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق سقوط صواريخ في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق



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