السودان تؤكد سقوط طائرة أنتونوف 12 بمدينة الجنينة في دارفور

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريح مساء الخميس، سقوط طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 بمدينه الجنينة في إقليم دارفور.

وقالت مصادر إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي. وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الطائرة تحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان. وأشار ناشطون وغردون إلى أن وزير العدل والنائب العام لم يكونوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة في مطار الجنينة.