أطلع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نتائج "حوار القاهرة" بين الفصائل الفلسطينية.وأكد هنية في رسالة بعثها لأردوغان، قرار حماس المضي قدما في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.وأشار إلى "دور تركيا المأمول في هذه الانتخابات، متمثلا في ضمان إجرائها في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع".

وشدد على "ضرورة قيام تركيا من خلال علاقاتها السياسية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية خاصة في القدس المحتلة".ودعا هنية تركيا إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام النتائج، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات 2006، والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على أن "حماس ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني".