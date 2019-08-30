ترامب يفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأميركية
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ترامب يفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأميركية

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العرب اليوم - ترامب يفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما بفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا التي من المتوقع أن يضربها الإعصار "دوريان" قريبا.

وأكد المركز الصحفي للبيت الأبيض، أن ترامب أمر بتقديم المساعدة الفدرالية لمواجهة العاصفة.

بدورهم، لم يحدد علماء الأرصاد الأمريكيون بالضبط الولايات التي ستقع تحت تأثير الإعصار "دوريان"، والذي تتزايد قوته ويتحرك باتجاه السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية.

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ترامب يفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأميركية ترامب يفرض حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأميركية



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