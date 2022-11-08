الشرطة الألمانية تفتش مكاتب مصرف سويسري بشبهة غسيل الأموال

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بتفتيش الشرطة الألمانية فرعين لبنك UBS السويسري صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية تحقيق بشبهة غسيل الأموال.

وأكد ممثلو مكتب المدعي العام، أن عمليات التفتيش جرت في مكاتب البنك بمدينتي فرانكفورت وميونيخ.

ووفقا لبيان المكتب في فرانكفورت: "التحقيق يجري للاشتباه في غسيل أموال من قبل رجل أعمال روسي، التحقيق ليس موجها إلى البنك أو موظفيه"، وأضاف المتحدث باسم مكتب المدعي العام، أن المبلغ يقدر بأكثر من عشرة ملايين يورو.

ونقلت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن مسؤول ألماني طلب عدم الكشف عن هويته قوله، إن الشخص المعني بهذه التحقيقات هو أليشر عثمانوف.

وقال المتحدث باسم رجل الأعمال: "نرفض رفضا قاطعا جميع مزاعم غسيل الأموال أو التهرب الضريبي ضد السيد أليشر عثمانوف".

وأضاف: "هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، إنها وتشوه كرامة وسمعة السيد عثمانوف، إنه دافع ضرائب نزيه وملتزم للقانون، قام بدفع جميع الضرائب المستحقة في روسيا".

ومن جانبه، أكد البنك السويسري حدوث عمليات التفتيش، ولم يعلق على الأمر.