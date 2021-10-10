مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة التركية وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية
آخر تحديث GMT00:00:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة التركية وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة التركية وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية

سورية
دمشق - العرب اليوم

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة وإصابة 3 عناصر في هجوم بصاروخ شنته "وحدات الحماية الكردية" في منطقة مارع في أعزاز، شمالي سوريا ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة قولها إن "أحد أفراد شرطة المهام الخاصة استشهد، وأصيب 3 جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه (بي كا كا/ب ي د) الإرهابي (وحدات الحماية الكردية) على آلية مدرعة بمنطقة درع الفرات شمالي سوريا" وفي السابع من أكتوبر الحالي، أعلنت تركيا عن مقتل أحد جنودها جراء هجوم صاروخي نفذه من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في منطقة عملية "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي، بشمال سوريا.

المصدر: "الأناضول" + RT

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة التركية وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة التركية وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية



أخبار ذات صلة

GMT 20:52 2021 الجمعة ,08 تشرين الأول / أكتوبر

التحالف العربي يعلن إصابة 5 إثر سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إصابة 5 إثر سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان

GMT 14:50 2021 الأحد ,27 حزيران / يونيو

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط

GMT 22:27 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو

استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس
العرب اليوم - استهداف سفينة حربية ايرانية قرب سواحل ميناء بندر عباس

GMT 04:09 2021 السبت ,22 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم السبت 22 مايو / أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم السبت 22 مايو / أيار 2021

GMT 23:02 2021 الخميس ,20 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو / أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو / أيار 2021

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ماغي بو غصن تتألق في إطلالات أنثوية بقصّة "الأوف شولدرز"

القاهرة - العرب اليوم

شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أحدث إطلالاتها مع جمهورها ومتابعيها على حساب إنستغرام وبدت بمنتهى الأناقة والجرأة خاصة أنها عمدت إلى اختيار أزياء بأكتاف مكشوفة تزيّنها الياقة الواسعة وقصّة الأوف شولدرز. إذا كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالة أنثوية جريئة، فما عليك سوى اختيار إطلالتك من وحي خيارات ماغي بو غصن. ماغي بو غصن بتوب بكتف واحدة   هي إطلالة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، فقد اختارت ماغي توب باللون الأزرق الميتاليكي بكتف واحدة ونسّقتها مع سروال من قماش الدنيم باللون الأزرق الداكن وبأرجل واسعة. يمكنك أن تختاري هذه الإطلالة لمشاويرك اليومية. ماغي بو غصن بفستان ماكسي أوف شولدرز  في إحدى إطلالاتها تألقت ماغي بو غصن بفستان ماكسي أوف شولدرز باللون البصلي، يزيّنه شقّ جانبي طويل. وقد زيّنت ماغي إطلالتها بحقيبة كلاتش مرص...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:25 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

كارول سماحة تتألق في إطلالاتها الجديدة
العرب اليوم - كارول سماحة تتألق في إطلالاتها الجديدة

GMT 18:20 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

إختيار دبي أجمل مدن المنطقة في الخريف
العرب اليوم - إختيار دبي أجمل مدن المنطقة في الخريف

GMT 15:24 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار متنوعة لتجديد غرفة أطفالكم في موسم المدارس
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتجديد غرفة أطفالكم في موسم المدارس

GMT 17:28 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

قيس سعيد يؤكد رفضه بأن تكون تونس تحت أي وصاية
العرب اليوم - قيس سعيد يؤكد رفضه بأن تكون تونس تحت أي وصاية

GMT 16:24 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

ماريا ريسا تُهدي جائزة نوبل للسلام إلى جميع الصحافيين في العالم
العرب اليوم - ماريا ريسا تُهدي جائزة نوبل للسلام إلى جميع الصحافيين في العالم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:39 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الغاز المصري يصل إلى لبنان خلال أسابيع عبر الأردن وسوريا
العرب اليوم - الغاز المصري يصل إلى لبنان خلال أسابيع عبر الأردن وسوريا

GMT 18:50 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية بالأردن للتنزه في الخريف
العرب اليوم - أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية بالأردن للتنزه في الخريف

GMT 19:28 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

"لكزس" تشعل المنافسة مع "بي إم دبليو" و"مرسيدس" بأيقونتها "ES"
العرب اليوم - "لكزس" تشعل المنافسة مع "بي إم دبليو" و"مرسيدس" بأيقونتها "ES"

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 18:33 2021 الثلاثاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

شاب مصري يبتكر جهازًا لتشغيل السيارات بالهيدروجين بدلاً من الوقود
العرب اليوم - شاب مصري يبتكر جهازًا لتشغيل السيارات بالهيدروجين بدلاً من الوقود

GMT 05:24 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل توضح أجمل المعالم السياحية في مدينة تبوك
العرب اليوم - تفاصيل توضح أجمل المعالم السياحية في مدينة تبوك

GMT 02:27 2017 الخميس ,20 إبريل / نيسان

3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة
العرب اليوم - 3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك

GMT 02:58 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة
العرب اليوم - تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة

GMT 04:41 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

كيف يطلب الزوج زوجته للفراش اول ليلة
العرب اليوم - كيف يطلب الزوج زوجته للفراش اول ليلة

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 12:25 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة: علي خليل
العرب اليوم - بريشة: علي خليل

GMT 09:19 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

هواتف ذكية مضادة للميكروبات قابلة للغسل تعرف عليها
العرب اليوم - هواتف ذكية مضادة للميكروبات قابلة للغسل تعرف عليها

GMT 12:09 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

صناعة السياحة في العراق ..السوق الأول للسفر والسياحة النجف الأشرف
العرب اليوم - صناعة السياحة في العراق ..السوق الأول للسفر والسياحة النجف الأشرف

GMT 14:36 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

الكرفس علاج طبي وفوائد صحية
العرب اليوم - الكرفس علاج طبي وفوائد صحية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab