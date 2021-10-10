مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة التركية وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة وإصابة 3 عناصر في هجوم بصاروخ شنته "وحدات الحماية الكردية" في منطقة مارع في أعزاز، شمالي سوريا ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة قولها إن "أحد أفراد شرطة المهام الخاصة استشهد، وأصيب 3 جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه (بي كا كا/ب ي د) الإرهابي (وحدات الحماية الكردية) على آلية مدرعة بمنطقة درع الفرات شمالي سوريا" وفي السابع من أكتوبر الحالي، أعلنت تركيا عن مقتل أحد جنودها جراء هجوم صاروخي نفذه من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في منطقة عملية "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي، بشمال سوريا.

المصدر: "الأناضول" + RT