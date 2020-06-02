السعودية تسجل ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد انخفاض شهدته العاصمة المقدسة لأيام متتالية.

وأعلنت السلطات تسجيل 300 إصابة جديدة بالفيروس و6 حالات وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 15895 حالة، منها 3587 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و230 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد حالات التعافي من "كوفيد 19" في مكة المكرمة بعد أن سجلت 251 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 12078 حالة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و24 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 89011، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 549 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليصل مجموع المتعافين من المرض إلى 65790 شخصا.

المصدر: وكالات + صحيفة "سبق"