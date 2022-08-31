عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي

قال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم. وأوضح المصدر في البيان الذي نقلته وكالة "سانا" أن العدوان أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.