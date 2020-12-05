الجيش الليبي يعلن رصد سفن حربية تركية قبالة سواحل سرت
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الجيش الليبي يعلن رصد سفن حربية تركية قبالة سواحل سرت

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العرب اليوم - الجيش الليبي يعلن رصد سفن حربية تركية قبالة سواحل سرت

الجيش الوطني الليبي
طرابلس - العرب اليوم

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أنه تم رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت وقال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي في تصريحات صحفية إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبي ويتم متابعتها وتابع المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".

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الجيش الليبي يعلن رصد سفن حربية تركية قبالة سواحل سرت الجيش الليبي يعلن رصد سفن حربية تركية قبالة سواحل سرت



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