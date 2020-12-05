الجيش الليبي يعلن رصد سفن حربية تركية قبالة سواحل سرت

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أنه تم رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت وقال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي في تصريحات صحفية إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبي ويتم متابعتها وتابع المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".