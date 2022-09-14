إنقاذ رضيع من تحت أنقاض المبنى المنهار في الأردن

انتشلت فرق الإنقاذ الأردنية رضيعا عمره أقل من عام حيّا من تحت أنقاض المبنى الذي انهار يوم أمس في منطقة اللويبدة بعمّان، فيما عمليات الإنقاذ مستمرة في منطقة الحادث. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الطفل نُقل إلى المستشفى، بعدما أُجريت له إسعافات أولية. وكان الأمن العام الأردني أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص قضوا في حادثة انهيار المبنى في اللويبدة، بينما أصيب 8 آخرون، بينما أعلن الدفاع المدني أن المبنى "غير مستقر حتى الآن ولا يمكن استخدام آليات ثقيلة" وأشار أن 350 شخصا يشاركون في عمليات الإنقاذ.