قتل شخص وجُرح 5 آخرون في اليمن جراء استهداف الجيش السعودي بالأسلحة الرشاشة لمنطقة حدودية في محافظة صعدة، حسبما أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله".

وقال موقع القناة إن "الجيش السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية"، وأشارت إلى أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى منبه الريفي.

وأضافت أن الجيش السعودي نفذ هجومين بالطيران التجسسي المقاتل على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية، كما استهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

وأشارت القناة إلى أن مدنيين اثنين جُرحا أمس بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.