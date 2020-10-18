الملك سلمان يصدر أمر ملكيًا بتعيين 150 عضوًا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمر ملكيًا بتعيين 150 عضوًا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أمر بتعيين الشيخ مشعل بن فهم السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى، وحنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى.كما أمر العاهل السعودي بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، والشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي.وقرر الملك إعادة تكوين هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.