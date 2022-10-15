دخان يتصاعد من سجن في طهران وسماع دويّ إطلاق نار

أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، اليوم السبت، دخانا في ما يبدو يتصاعد من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران حيث يُحتجز سجناء سياسيون، مع سماع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار في الخلفية.

وقال موقع «تصوير 1500» في تعليق على المقاطع: «يمكن سماع دوي طلقات نارية من سجن إيفين ورؤية دخان».

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين أو تقارير من وسائل الإعلام الحكومية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.