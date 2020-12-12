رئيس أذربيجان يعلن المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة الهدنة في قره باغ سيفتتح في مدينة آغدام

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، أن المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيفتتح في مدينة آغدام الأذربيجانية.