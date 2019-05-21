الكونغرس الأميركي يدعو إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا

دعا الكونغرس الأميركي، إيران إلى تغيير سلوكها في منطقة الشرق الأوسط فورًا، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية ليس لديها نية لإعلان الحرب ضد إيران، وتعهَّد بأنه سيتم الرد بقوة إذا كانت إيران خلف الاعتداءات الأخيرة في الخليج.

وأشار الكونغرس الأميركي خلال مناقشة استراتيجية التعامل مع إيران، مع مسؤولين من إدارة ترامب على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح أنه لا يريد الحرب؛ لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وأوضح الكونغرس أن بومبيو أحاطهم بتطورات التوتر مع إيران، مشيرا إلى أن ترامب أوضح أنه لا يريد الحرب لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وتعهد الكونجرس بشقيه مجلس النواب والشيوخ بأنه سيرد على أي إجراء عدائي من قبل إيران، واتهم إيران بمواصلة سياساتها العدوانية ضد دول منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق أنه سيناقش مع المشرعين في الكونغرس الأميركي العدوان الإيراني غير المبرر المستمر منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج.

وأضاف بومبيو "سأطلع الكونغرس على الخطوات التي سنتخذها لردع إيران وحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم الشعب الإيراني".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق إيران مما زاد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين، عقب إطلاق صاروخ على المنطقة الخضراء ببغداد، مستهدفة مبنى السفارة الأميركية.