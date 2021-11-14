الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص في إطار تحقيق بشأن انفجار سيارة في ليفربول
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الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص في إطار تحقيق بشأن انفجار سيارة في ليفربول

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العرب اليوم - الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص في إطار تحقيق بشأن انفجار سيارة في ليفربول

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لندن - العرب اليوم

 قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها أوقفت 3 أشخاص في إطار تحقيق بشأن انفجار سيارة في ليفربول وقتل شخص وأصيب آخر جراء انفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول.

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الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص في إطار تحقيق بشأن انفجار سيارة في ليفربول الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص في إطار تحقيق بشأن انفجار سيارة في ليفربول



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