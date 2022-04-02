الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 نازيا أوكرانيا وتدمير 5 آليات مدرعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حيدت بأسلحة عالية الدقة ما يصل إلى 30 نازيا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير 5 آليات مدرعة. وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "بعد ظهر يوم 2 أبريل، دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة، المركبات المدرعة والذخيرة وخزانات الوقود في مناطق محطتي لوزوفايا وبافلوغراد للسكك الحديدية، تم إرسالها لتعزيز تجمع القوات الأوكرانية في دونباس".