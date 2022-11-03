قتل عنصر في حزب العمال الكردستاني وأصيب آخران بجروح، بقصف تركي استهدف قضاء سنجار شمال العراق. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في حي النصر بمنطقة سنجار". وأضاف الجهاز في بيان أن القصف أدّى إلى "مقتل مقاتل من حزب العمال وإصابة اثنين آخرين" بجروح.