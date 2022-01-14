وزير الإعلام اليمني يؤكد الشعب دفع ثمنا باهظا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني
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وزير الإعلام اليمني يؤكد الشعب دفع ثمنا باهظا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني

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العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يؤكد الشعب دفع ثمنا باهظا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني

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صنعاء - العرب اليوم

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإريانى أن الشعب دفع ثمنا باهظا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني.

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وزير الإعلام اليمني يؤكد الشعب دفع ثمنا باهظا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني وزير الإعلام اليمني يؤكد الشعب دفع ثمنا باهظا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني



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