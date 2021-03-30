استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي
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استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي

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العرب اليوم - استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي

الحكومة البرازيلية
برازيليا - العرب اليوم

أعلنت الحكومة البرازيلية استبدال قادة القوات الجوية والبحرية والمشاة في الجيش، وذلك غداة إجراء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء بينهم وزير الدفاع. وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان مقتضب الثلاثاء: "تم إبلاغ القرار خلال اجتماع الثلاثاء مع وزير الدفاع الجديد والتر سوزا براغا نيتو والوزير المنتهية ولايته فرناندو أزفيدو"، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب الاستقالات.

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استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي



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