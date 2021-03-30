استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلي

أعلنت الحكومة البرازيلية استبدال قادة القوات الجوية والبحرية والمشاة في الجيش، وذلك غداة إجراء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء بينهم وزير الدفاع. وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان مقتضب الثلاثاء: "تم إبلاغ القرار خلال اجتماع الثلاثاء مع وزير الدفاع الجديد والتر سوزا براغا نيتو والوزير المنتهية ولايته فرناندو أزفيدو"، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب الاستقالات.