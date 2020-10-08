دفاع حكومة الوفاق الليبية تأمر بالاستعداد لصد هجوم محتمل من قوات حفتر

طالب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، باتخاذ كافة التدابير لصد أي هجوم محتمل على المنطقة الغربية.وجاء في بيان أصدره الوزير أن معلومات تفيد باحتمال قيام قوات خليفة حفتر "بالهجوم على مدن بن وليد، ترهونة، وغريان".وأضاف "عليه تتخذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر".