أمير الكويت يأمر بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات "مجلس الأمة" البرلمان لمدة شهر اعتبارا من غد الخميس استنادا إلى المادة 106 من الدستور.وأشار المجلس، إلى أن "المادة 106 تنص على أن للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وأكد المجلس، أن "ذلك جاء وسط تأخر رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في إعلان تشكيلته الحكومية الجديدة، وهو الأمر الذي أرجعته مصادر إلى جملة من الأسباب، أبرزها الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن القبول بالمنصب الوزاري".

وقالت مصادر مطلعة، إن "حالة الاحتقان والتصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة حتى قبل إعلانها، باتت تلقي بظلالها على من يعرض عليهم المنصب، الذين لا يريدون الدخول في مواجهات مع النواب من جهة، ويوقنون مع استمرار التصعيد النيابي بقصر عمر الحكومة من جهة أخرى".