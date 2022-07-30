إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا مجدداً بعد يومين من إعلان تعافيه

أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكورونا مرة أخرى بعد يومين من إعلان تعافيه من إصابته الأخيرة بالفيروس، مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي.