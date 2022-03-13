الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، السفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القنصلية الأميركية في أربيل.