الداخلية المصرية تعلن مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط 105 قطعة سلاح ناري

واصلت وزارة الداخلية، استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خلال شهر، حيث تم ضبط 99 عنصر إجرامي آخرين بنطاق مديريات أمن "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – دمياط - الإسماعيلية- الشرقية - السويس- المنيا – أسيوط – قنا - أسوان" وأعلنت وزارة الداخلية، أن إجمالي المضبوطات بلغ 105 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف – 2 رشاش - 63 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش - 4 مسدس – 17 فرد محلى الصنع" ، ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات خلال شهر.

وأشارت الداخلية إلى ضبط كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 مسدس صوت – 2 سلاح أبيض ، وكذا ضبط "252,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5 طربة لذات المخدر - 150جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - 500 جرام لمخدر الأفيون - 114قرص مخدر - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 100 جرام لمخدر الهيدرو" وتواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.