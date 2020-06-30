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مصادر إعلامية: 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران

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العرب اليوم - مصادر إعلامية: 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران

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طهران - العرب اليوم

قاال موقع "خبر أونلاين" الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم، ميما أصيب 4 آخرون في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة طهران.وأشارت مواقع إيرانية إلى أن الانفجارات وقعت في مركز "سينا أطهر" الطبي بشارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران.وأفادت بأن الانفجارات تتسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

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المصدر :

المصدر: RT

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مصادر إعلامية 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران مصادر إعلامية 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران



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