رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن حركة السفن بالقناة عادت في الاتجاهين

قال رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحافي، إن حركة السفن بالقناة عادت في الاتجاهين، مضيفاً أن 113 سفينة ستعبر القناة بالاتجاهين حتى الثامنة صباحاً، مشيراً إلى أن "الظروف المركبة لأزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، تسببت في تأخير تعويمها".وأضاف أن عمليات تحرير السفينة الجانحة "نجحت من دون تفريغ حمولتها للمرة الأولى في التاريخ"، مشيراً إلى أننا أنجزنا المهمة الصعبة وحافظنا على سلامة بضائع السفينة"، مضيفاً: تم الاستعانة بقاطرتين أجنبيتين للتعويم.وأضاف أن المهمة المقبلة هي تسهيل مرور السفن التي انتظرت فتح القناة، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تابع مهمة التعويم بشكل كثيف.