واشنطن تعلن أن ترامب أكد لأردوغان أن التدخل الأجنبي يفاقم الوضع في ليبيا

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، بأن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا. وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وأردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الرئيسين الأمريكي والتركي بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة. وأشارت إلى أن أردوغان أعرب لترامب "عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه لانتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد". وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.