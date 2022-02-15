أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد مواطن أطلق الاحتلال النار عليه في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله".