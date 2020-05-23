روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت روسيا اليوم 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 335882 حالة.

وأوضح مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا أنه سجّل 139 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 3388 وفاة.